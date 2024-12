S.A. 5 giugno 2023 Nuovo omaggio a Max Reger a Sassari Prossima serata giovedì 8 giugno sempre nella Basilica del Sacro Cuore a Sassari per un nuovo omaggio a Max Reger in collaborazione con il Conservatorio Luigi Canepa



SASSARI - L’Associazione Arte in Musica prosegue con il suo calendario di appuntamenti musicali del Festival del Mediterraneo. Prossima serata giovedì 8 giugno h. 20:30 – sempre nella Basilica del Sacro Cuore a Sassari – per un nuovo omaggio a Max Reger in collaborazione con il Conservatorio Luigi Canepa. La serata di giovedì 8 giugno prevede l'esibizione dei docenti Andrea Ivaldi e Angelo Vargiu, rispettivamente a pianoforte e clarinetto con un omaggio a Reger che porteranno, nella suggestiva cornice della Basilica, la Sonata in LA Bemolle maggiore op. 47.



Si proseguirà poi con la nota pianista Caterina Careddu e con la prestigiosa soprano Claudia Spiga. La serata si concluderà con il coro a voci pari femminile Lolek Vocal Ensemble, nato nel novembre del 2011 come primo coro giovanile della Città di Sassari. «La collaborazione con il Conservatorio Luigi Canepa è fiore all’occhiello per le attività del Festival del Mediterraneo. Dare spazio a professionisti, così come ai giovani studenti, permette di ampliare e studiare sempre nuovi orizzonti musicali. Ringraziamo per questo il direttore del Conservatorio Mariano Meloni e il presidente Ivano Iai», commentano dall’Associazione Arte in Musica.



Anche giovedì sera ogni partecipante sarà accompagnato alla serata dalla guida all’ascolto. L’attenzione di ArteinMusica alla comprensione e al coinvolgimento degli spettatori è nota e la presentazione della serata da parte di Carmela Mura Monfardino è proprio per questo arricchita da dettagli utili a far capire ciò che c’è dietro ogni singola nota.

Il Festival del Mediterraneo 2023, organizzato dall’Associazione Culturale Arte in Musica è sostenuto da: Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Programma Salude E Trigu, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione Alghero, Comune di Alghero.



Nella foto: Angelo Vargiu