Open Itf Uniqlo Wheelchair: i vincitori

S.A. 5 giugno 2023



ALGHERO - Robin Groenewoud, Jinliang Huang e Alberto Saja sono loro i vincitori del Riviera del Corallo Open Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, secondo torneo Future sui campi in green set del Tc Alghero, organizzato dalla Smile and Friends onlus, patrocinati dalla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato al Turismo e con la partnership di èAmbiente.

Nel singolare maschile, l'olandese, testa di serie numero 7, si è vendicato della sconfitta nell'Alghero Open battendo 6-2, 6-1 il cileno Jaime Sepulveda Bravo, numero 5 del seeding. Groenewoud ha sfiorato la doppietta, perdendo la finale del doppio, in coppia con il connazionale Maarten Ter Hofte, 3-6, 6-0, 10-2 contro l'argentino Ezequiel Casco e il cinese Jinhui Ding.



Il singolare femminile è stato, per la seconda volta consecutiva, terra di conquista per la cinese Jinliang Huang, che in finale ha regolato 6-0, 6-2 la campionessa d'Italia Marianna Lauro. Il duello si è ripetuto nella finale del doppio, con la ploaghese che, con l'austriaca Christina Pesendorfer, ha perso 6-3, 6-3 contro Huang e la statunitense Elizabeth Williams.



Dopo l'Alghero Open, il campione italiano Alberto Saja ha firmato anche il Riviera del Corallo Open per la categoria Quad. Il 49enne di Villanuova sul Clisi, come già quattro giorni prima, ha battuto in finale lo svizzero Giuliano Carnovali: 6-0, 6-4 il risultato. In doppio, Saja ha completato la sua ottima trasferta algherese conquistando anche il doppio, con Ivano Boriva, 6-4, 6-0 sullo svedese Petter Edstrom e sullo svizzero Justin Michel.



Nella foto: la premiazione di Alberto Saja