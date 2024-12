S.A. 7 giugno 2023 Calamità naturali: bando a Sassari Pubblicato l’avviso rivolto a operatori economici disposti a eseguire lavori od offrire servizi e forniture per fronteggiare le situazioni di pericolo legate all’allerta arancione o rossa della Protezione civile



SASSARI - Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’avviso rivolto a operatori economici disposti a eseguire lavori od offrire servizi e forniture per fronteggiare le situazioni di pericolo legate all’allerta arancione o rossa della Protezione civile. Dall’elenco così creato dal settore Infrastrutture della Mobilità, il Comune, anche in assenza di criticità, potrà interpellare le aziende che hanno aderito per affidare lavori, servizi e forniture di carattere ordinario e straordinario. Si tratta di un'occasione per partecipare attivamente alla vita della comunità ma anche un'opportunità di lavoro per le aziende che sceglieranno di aderire. Gli interessati dovranno inviare il modulo pubblicato nel sito internet via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it entro le 23 del 7 luglio.