Il libro di Concas ad Alghero

ALGHERO - Serata di approfondimento di se stessi e delle proprie capacità nella libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Venerdì 23 giugno alle ore 19 presso la nuova sala3 della libreria di via Carlo Alberto 119 Paolo Alessio Concas presenterà il libro "L'espressione delle qualità personali", un libro creativo e allo stesso tempo generativo per liberare le risorse personali, governare ostacoli e interferenze, raggiungere la massima espressione e gestione di se. L'autore, Concas, ha negli anni maturato diverse esperienze nel campo delle risorse umane e del coaching. Il libro raccoglie idee, spunti e suggerimenti per favorire la scoperta, l'allenamento e la valorizzazione delle proprie dinamiche emotive, mentali.