S.A. 19 giugno 2023 «Vicolo Buragna tra escrementi ed erbacce» Una residente algherese lamenta la scarsa cura di un vicolo nel cuore del centro storico e rivolge un appello dell´amministrazione comunale. Ma non è un caso isolato di scarso decoro pubblico in centro e in periferia



ALGHERO - «Questo é Vicolo Buragna, un piccolo vicolo che si trova nei pressi di via largo San Francesco in una zona molto frequentata dai turisti. É vero che non sono presenti attività commerciali ma lungo la via si trovano alcune strutture dove i turisti vi alloggiano, strutture che pagano le tasse e versano l'imposta di soggiorno al comune di Alghero». Così una residente algherese lamenta la scarsa cura di un vicolo nel cuore del centro storico. «Un vicolo dimenticato, pieno di erbacce, escrementi (anche se qui il comune non ha colpa ma sono i proprietari degli animali che dovrebbero curare questo aspetto), insomma una bella cartolina di ben venuto per i turisti che arrivano al centro città e che spesso si fermano a fotografare questo piccolo vicolo. Aspettiamo che venga pulito altrimenti saremo costretti a farlo noi pur di renderlo accogliente e degno di qualche foto ricordo» conclude.