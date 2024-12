S.A. 21 giugno 2023 Area industriale Sassari: in arrivo bando Nuovo avviso per la presentazione di progetti di investimento produttivo da parte delle imprese localizzate nei comuni appartenenti all’Area di crisi industriale complessa di Sassari e Porto Torres



ALGHERO - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il tramite di Invitalia, sta per emanare un nuovo avviso per la presentazione di progetti di investimento produttivo da parte delle imprese localizzate nei comuni appartenenti all’Area di crisi industriale complessa di Sassari e Porto Torres.



L’Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni di Porto Torres e Sassari, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti. Sono previste agevolazioni dalla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriali. Per investimenti non inferiori a un milione di euro e le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano circa 22 milioni di euro.



L’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna partecipa e sostiene, anche con la dotazione finanziaria di 2 milioni di euro, alla stesura e divulgazione del nuovo bando a favore delle imprese. Per illustrare il bando, venerdì 23 giugno alle ore 10 nella sede della Camera di Commercio di Sassari in via Roma, è in programma un incontro operativo cui prenderanno parte Pietro Fois, Amministratore Straordinario - Provincia di Sassari, Gian Vittorio Campus, Sindaco del Comune di Sassari; Massimo Mulas, Sindaco del Comune di Porto Torres; Anita Pili, Assessore Regionale dell'Industria; Massimo Deiana, Presidente dell'Autorità di Sistema del Mare di Sardegna; Stefano Visconti, Presidente della Camera di Commercio di Sassari; Valerio Scanu, Presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari; Marco Calabrò, Dirigente Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Stefano Immune di Invitalia.