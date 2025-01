S.A. 23 giugno 2023 Canoni Locazione, graduatoria ad Alghero Le istanze vengono identificate attraverso le iniziali del beneficiario e il numero di protocollo attribuito in fase di invio della stessa, il quale può essere recuperato accedendo alla propria scrivania dello sportello telematico dell’Ente e consultando le domande inviate



ALGHERO - Sul sito istituzionale del Comune di Alghero è in pubblicazione la graduatoria definitiva del bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art.11 della legge nr.431/98 - anno 2022 con l’esito dell’istruttoria delle istanze presentate e l’indicazione del contributo spettante. Le istanze vengono identificate attraverso le iniziali del beneficiario e il numero di protocollo attribuito in fase di invio della stessa, il quale può essere recuperato accedendo alla propria scrivania dello sportello telematico dell’Ente e consultando le domande inviate. Si informano i cittadini beneficiari che nei prossimi giorni si procederà alla liquidazione del contributo riconosciuto.