Carlo Mannoni 24 giugno 2023 L'opinione di Carlo Mannoni I banchetti di vendita dell´innominabile vecchia



Per vendere i suoi migliori prodotti, la vecchia e macabra venditrice ambulante ha aperto poco tempo fa due banchetti di vendita, uno sulle coste del Canadà, a St. John’s, la capitale della provincia di Terranova e Labrador sull'Oceano Atlantico, l’altro a Tobruch, in quelle della Libia bagnate dal Mediterraneo. Per la perfida vecchia, il denaro non è il vile mezzo di scambio che insudicia le mani di noi mortali. Non aspettatevi da lei che goda o gioisca per aver incassato dalle sue vendite chissà quale somma. No, per lei è uno strumento per arrivare all'unico scopo per il quale esiste: tenere alta la contabilità degli abbandoni del mondo. Confida, come sempre, nelle guerre sparse qua e là, da ultimo l’Ucraina, ma non trascura le malattie, soprattutto nella forma delle epidemie e delle mancate cure mediche, ma anche la fame e la povertà, presenti a larghe o ristrette macchie su questa Terra. Ma il suo “gioco” prediletto sono le occasioni individuali o collettive che lei crea giorno per giorno con malvagia precisione, freddo calcolo e cinico disegno. Fateci caso, perché i notiziari sono ogni giorno pieni di tali storie che ci appaiono tanto inverosimili, per la straordinarietà del loro accadere, da non sembrare vere, mentre sono solo il prodotto della sua inarrivabile, crudele e tetra fantasia. Quando presenta le sue offerte riesce sempre a trovare gli acquirenti.



A St. John’s ha messo in vendita, giorni or sono, come un esperto agente turistico, tre biglietti al prezzo di 250.000 euro ciascuno. L’oggetto: un viaggio, da vivi, con un sommergibile lungo sei metri a 4000 metri di profondità nell’Oceano Atlantico per osservare da vicino il relitto del Titanic, triste testimonianza di una lontana e famosissima morte collettiva. Pochi, selezionati e felici, gli acquirenti; tre cittadini degli Stati Uniti, il paese simbolo di prosperità e ricchezza. Inconsapevoli di trattare con la maligna vecchia, hanno sborsato, con la gioia di essere dei prescelti dalla vita per un'esperienza inarrivabile, il macabro compenso. Assai di più ma molto meno felici, anzi perseguitati dalla malasorte e scelti dalla casualità della vita, gli acquirenti del secondo banchetto, ma appagati dal poter acquistare un biglietto per la libertà, il benessere economico e, forse, per la felicità, come la vecchia ha fatto loro credere nella sua nefasta e ingannevole pubblicità.



Si sono presentati in 700 e più per imbarcarsi per l’Italia attraversando un pezzo del Mediterraneo. Dopo aver lasciato i loro diversi paesi d’origine e cancellato la precedente vita come se neanche fosse esistita, hanno consegnato alla inappagata e ostinata venditrice dai 3000 ai 4000 euro ciascuno per salire, stipati all’inverosimile, a bordo di un vecchio peschereccio in legno lungo 30 metri. Quando, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, l’Oceano Atlantico e il Mar Egeo si sono chiusi per sempre, come un sarcofago, sul sommergibile e sul peschereccio, l'ossuta persecutrice ha smobilitato soddisfatta i due banchetti, dopo aver annotato nella sua fredda contabilità le nuove vittime del suo potere, tra le quali un centinaio di bambini.



Ha fatto una smorfia di insoddisfazione quando ha scoperto che 104 degli imbarcati sul peschereccio si erano salvati. Ogni tanto anche lei sbaglia, si distrae, si dimentica, salta un appuntamento. Quando la scampiamo è solo per una sua sventatezza o smemorataggine. Non illudiamoci. Quanti gli scomparsi? 500, 600? Il numero esatto lo conosce solo lei ma, nella sua introversa eternità, non lo svelerà mai a nessuno. Sta già pensando come reinvestire, per i suoi esiziali fini, l’ingente somma incassata, aprendo qua e là nuovi banchetti di vendita. Le occasioni non le mancheranno nel suo inarrestabile gioco. Dimenticavo: col Titanic morirono 1518 persone, col solo vecchio peschereccio nell'Egeo forse 600. Degli scomparsi del Titanic, oltre un secolo fa, si parla ancora oggi come se fossero morti l'altroieri. I morti del peschereccio libico sono già stati quasi dimenticati.