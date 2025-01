S.A. 30 giugno 2023 Polizia Locale: campo scuola a Sassari Il primo campo scuola della Polizia locale di Sassari: alunni di differenti istituti scolastici superiori avranno la possibilità di immergersi completamente, per circa una settimana, nelle diverse attività del Comando



SASSARI - Parte lunedì, 3 luglio, il primo campo scuola della Polizia locale di Sassari: alunni di differenti istituti scolastici superiori avranno la possibilità di immergersi completamente, per circa una settimana, nelle diverse attività del Comando. L’iniziativa prevede la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alle comunicazioni radio della Centrale Operativa, alle tecniche di infortunistica stradale e alla rilevazione degli incidenti, così come al controllo nelle aree mercatali e allo svolgimento dei briefing mattutini presieduti dagli ufficiali operanti.



Affiancheranno il personale nel pattugliamento delle spiagge con l’operazione litorali sicuri; con il nucleo ambientale – grazie anche all’uso di droni - vigileranno contro il campeggio abusivo che rischia di mettere in serio pericolo l’ecosistema e di causare incendi. Il pomeriggio sarà dedicato al lavoro di gruppo, con dimostrazioni di rianimazione cardio-polmonare a opera della Protezione civile comunale. Assisteranno inoltre al continuo addestramento dell’unità cinofila. Il tutto coordinato e scandito da veri e propri orari di lavoro che gli studenti dovranno rispettare. Il progetto è realizzato interamente facendo riferimento alle risorse umane e strumentali del Comando.