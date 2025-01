Cor 5 luglio 2023 Sala gremita a Nuoro per la Lega di Pais Proseguono in tutti i territori dell´isola gli incontri territoriali del nuovo corso firmato dal neo segretario regionale Michele Pais. Nei giorni scorsi grande entusiasmo a Nuoro, presenti sostenitori e amministratori



NUORO - Dopo gli incontri a Sassari, Oristano, Olbia, Cagliari e Iglesias, nuovo incontro nei giorni scorsi a Nuoro, dove ad accogliere i dirigenti della Lega c'era una sala davvero gremita ed entusiasta. Crescita, investimenti, progetti futuri per l'isola ed il Nuorese: numerosi gli argomenti al centro della discussione a cui hanno preso parte tanti simpatizzanti, assessori e consiglieri regionali, amministratori locali e naturalmente Pierluigi Saiu, «anima sincera del partito a Nuoro» come lo ha definito lo stesso presidente Pais. «Saremo sempre più presenti in tutti i territori, mettendoci la faccia per ascoltare la gente e sentire quello che hanno da dirci» è il monito del neo segretario regionale, l'algherese Michele Pais, da pochi mesi alla guida del Carroccio in Sardegna ma già portatore di novità e concretezza, in puro stile Lega. Il tour del partito proseguire ancora per toccare tutti i territori dell'isola: ascolto, alla base del percorso di crescita intrapreso affinché il partito si possa sempre più radicare a livello locale.



Nella foto: un momento dell'incontro della Lega a Nuoro