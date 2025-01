Cor 6 luglio 2023 Carta identità elettronica, appuntamenti online a Sassari È attivo il servizio di prenotazione online per prendere un appuntamento, a partire da lunedì 10 luglio, per richiedere la carta d’identità elettronica (Cie)



SASSARI - È attivo il servizio di prenotazione online per prendere un appuntamento, a partire da lunedì 10 luglio, per richiedere la carta d’identità elettronica (Cie). Tramite il link pubblicato nel sito istituzionale del comune sassarese, i cittadini potranno scegliere l’orario per ciascuno più comodo, dalle 8.30 alle 11.10, per un totale di 9 appuntamenti a giornata. Sarà possibile effettuare la prenotazione nell'arco di 30 giorni. Il cittadino dovrà indicare un numero di telefono e un indirizzo mail al quale arriveranno le istruzioni da seguire nella sede di Punto Città. Per ogni codice fiscale inserito sarà associato un singolo appuntamento. In caso fosse necessario richiedere più di una Cie (ad esempio per un altro componente della famiglia) dovrà essere effettuata un'altra prenotazione.

Sarà comunque garantita la possibilità di richiedere la Cie, anche senza prenotazione, nei consueti orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 17). Il martedì pomeriggio saranno emesse massimo di 32 carte d’identità.