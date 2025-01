Cor 6 luglio 2023 Cedac: Sassari estate in Piazza santa Caterina Quattro titoli in programma dal 6 al 20 luglio nel suggestivo scenario della piazza Santa Caterina di Sassari con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni. Di seguito il programma



SASSARI - Viaggio tra antichi miti, ironiche divagazioni, variazioni in musica e scoperte scientifiche con il cartellone dell'Estate 2023 a Sassari firmato CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassari, della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Quattro titoli in programma dal 6 al 20 luglio nel suggestivo scenario della piazza Santa Caterina di Sassari, fra un'intrigante e moderna rilettura del “Prometeo” di Eschilo per la regia di Gabriele Vacis, le “immagini” sonore di “Figurini”, coinvolgente concerto-spettacolo con Gipo Di Napoli e la Bandakadabra e le riflessioni tragicomiche e gli intrecci fra parole e note de “Il settimo giorno lui si riposò, io no” di e con Enrica Tesio e Andrea Mirò, fino a “La Matematica dei Greci” raccontata da Piergiorgio Odifreddi con la regia di Sergio Maifredi.



Una rassegna interessante e variegata pensata per il palcoscenico en plein air nel cuore della città turritana e incastonata nel ricco calendario di appuntamenti proposti dall'Assessorato alla Cultura: dalla celebre tragedia incentrata sul titano ribelle che diede agli uomini il dono del fuoco (e della conoscenza) sfidando il volere di Zeus, alle incursioni musicali di una “fanfara urbana”, da Ennio Morricone fino ai Beatles; dalla versione teatrale di “Tutta la stanchezza del mondo” di Enrica Tesio impreziosita dalle canzoni di Andrea Mirò, a una avvincente narrazione sulle origini del pensiero scientifico occidentale, tra i fondamenti della geometria euclidea e la logica aristotelica, accanto alle intuizioni di Talete, Pitagora, Archimede, Eratostene, Ipparco e Tolomeo su come “misurare” il mondo.



Sotto i riflettori artisti come la blogger e scrittrice Enrica Tesio, in scena con la cantautrice Andrea Mirò, il matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi, il percussionista Gipo Di Napoli con la Bandakadabra e i giovani attori di PEM / Potenziali Evocati Multimediali – Davide Antenucci, Andrea Caiazzo, Chiara Dello Iacovo, Pietro Maccabei, Eva Meskhi, Erica Nava, Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi e Gabriele Valchera – diretti da Gabriele Vacis, uno tra i più importanti registi italiani, fondatore del Laboratorio Teatro Settimo (Premio Ubu per “Elementi di struttura del sentimento”, “La Storia di Romeo e Giulietta” e “Il racconto del Vajont”) noto al grande pubblico (anche) per il sodalizio con Alessandro Baricco.



«Quest'anno abbiamo deciso di puntare su piazza Santa Caterina per l'organizzazione degli eventi estivi» – spiega l'assessora alla Cultura del Comune di Sassari Laura Useri –. «Un luogo circondato da monumenti bellissimi, nel cuore e pieno centro storico della città. Un modo per rendere lo spazio vivo, valorizzato e ancora più conosciuto. Un'area perfetta per iniziative culturali che rispetta anche tutte le norme sulla sicurezza richieste in questi casi. Siamo certi che cittadini e turisti apprezzeranno, grazie anche ai numerosi servizi ed esercizi presenti nella zona che consentono di sposare perfettamente la cultura, il divertimento a uno sviluppo economico locale». «Il cartellone dell'Estate 2023 a Sassari si ispira all'idea di portare la cultura (anche) fuori dai teatri, per far rivivere e valorizzare il patrimonio archeologico e architettonico dell'Isola e animare il centro storico delle città grazie a eventi interessanti e di forte appeal, con i protagonisti della scena italiana e internazionale, come nello storico Festival “La Notte dei Poeti”» – sottolinea la direttrice artistica Valeria Ciabattoni –. «Il CeDAC Sardegna punta sul valore artistico e sulla differenziazione delle proposte rivolte a un pubblico vasto e trasversale, amante della grande prosa e dei grandi capolavori della storia del teatro ma anche attento e curioso delle novità, con una particolare attenzione verso le giovani generazioni».



Spazio ai classici e alla drammaturgia contemporanea, tra il pathos della tragedia e l'umorismo sottile della descrizione delle fatiche della vita contemporanea, un divertissement teatral-musicale e la storia del pensiero logico-matematico nell'antichità. Nell'Estate sassarese sono in programma quattro spettacoli all'insegna della leggerezza ma anche dell'impegno civile, con i dilemmi etici sottesi al “Prometeo” nella mise en scène di Vacis e una riflessione sull'importanza della scienza nell'era dei tuttologi e delle fake news, un vademecum tra i mille impegni e le difficili acrobazie del quotidiano (ovvero l'altra faccia del multitasking) accanto alla raffinata e sorprendente antologia di brani celeberrimi proposta dalla travolgente Bandakadabra.