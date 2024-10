S.A. 7 luglio 2023 Libri e bambini: incontri a Sassari Nelle tre biblioteche di piazza Tola, Caniga e Li Punti una serie di laboratori di promozione della lettura per bambini e bambine da 4 a 6 anni. Il primo appuntamento è mercoledì 12 luglio



SASSARI - Il piacere per la lettura si coltiva sin da piccoli. Per questo l’Amministrazione comunale di Sassari organizza nelle tre biblioteche di piazza Tola, Caniga e Li Punti una serie di laboratori di promozione della lettura per bambini e bambine da 4 a 6 anni. Il primo appuntamento è mercoledì 12 luglio alle 17:30 nella biblioteca di Li Punti con l’attività “Sss...ilent”: lettura di un silent book e laboratorio creativo a tema.



Martedì 18 luglio alle 17:30 sarà la volta della biblioteca di Caniga con “Libri per crescere”: letture animate seguite da un laboratorio di manualità ispirato a libri. Martedì 25 alle 10:30 nella biblioteca di Piazza Tola si terrà l’attività “Albi Parlanti”: lettura di filastrocche e storie avventurose e fantastiche attraverso le immagini di albi albi illustrati.



La partecipazione è, come sempre, gratuita ma è necessario prenotarsi via mail o telefonicamente: biblioteca centrale di Piazza Tola, biblioteca@comune.sassari.it 079279387; biblioteca di Caniga bibliotecacaniga@comune.sassari.it 0793180138; biblioteca di Li punti bibliotecalipunti@comune.sassari.it 079279980.