Riccardo Pinna riconfermato alla Torres

SASSARI - Senso di appartenenza e abnegazione, sicurezza acquisita e personalità: la testimonianza che il talento si può allenare, e può migliorare diventando arma da mettere al servizio del gruppo, della squadra. In corsa verso la piena maturità, Riccardo Pinna fa un altro passo verso il suo futuro entrando a grandi passi nel.. futuro della sua Torres. Il tutto con ampi margini di miglioramento.



Nato a Sassari nel 2000 (fuori quota). Dopo Samuele Pinna si tratta di un’altra giovane e importante riconferma, dato che il calciatore ha militato nella Torres nelle ultime stagione. Terzino sinistro che in caso di necessità può adattarsi a ricoprire il ruolo di difensore centrale. Ha in curriculum 80 partite disputate nel campionato di serie D. Ha vestito la maglia dell’under 19 del Frosinone e quella della Torres. Da due anni è parte integrante del nuovo corso rossoblù. Ha lavorato, ha giocato, è migliorato: continua a vestire la maglia della sua Torres.



Nella foto (di Alessandro Sanna): Riccardo Pinna