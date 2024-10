G.P. 9 luglio 2023 Sardegna, piano universitario per l´inclusione



Piano da 200 mila euro per supportare gli studenti con deficit uditivi, visivi ed espressivi. L´assegnazione degli aiuti è prevista per gli anni 2023 e 2024 e prevede un contributo alle Università per favorire la partecipazione attiva Piano da 200 mila euro per supportare gli studenti con deficit uditivi, visivi ed espressivi. L´assegnazione degli aiuti è prevista per gli anni 2023 e 2024 e prevede un contributo alle Università per favorire la partecipazione attiva • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat