Luglio in biblioteca in Piazza Tola

SASSARI - Il Comune di Sassari ha organizzato nella biblioteca di piazza Tola un'estate ricca di eventi per riscoprire il piacere della lettura. Il 13 luglio alle 17 Adriana Valenti Sabouret presenterà il romanzo storico "Madame Dupont". Il libro racconta la storia di Giovanni Maria Angioy rivoluzionario in fuga e in rotta di collisione con la monarchia sabauda. Grazie all'aiuto di altri esuli e amici, Giovanni Maria troverà rifugio a Parigi presso una donna pratica e intelligente, Madame Dupont, capace di risvegliare in lui sentimenti contrastanti, lontani dalla politica e dalle vicende che l'hanno travolto.



L'incontro è realizzato in collaborazione con il Circolo Culturale Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate. Il 18 luglio alle 18 Daniela Raimondi, l’autrice del bestseller “La casa sull’argine”, presenterà" Il primo sole dell’estate”: un libro che narra di amori che non finiscono, di legami che non si sciolgono mai, di fili che si tendono, si avvolgono, si allontanano per poi riavvicinarsi.



Il 20 luglio, sempre alle 18 sarà la volta di Roberta Sale, autrice di "Un filo nel vento. Storie di donne". Un libro che si rivolge alle donne, le cui storie sono legate da un filo invisibile, ma anche a tutti quegli uomini che hanno riconosciuto nella forza e nella violenza un mezzo sbrigativo, inadeguato e non risolutivo per la soluzione dei conflitti con l’altro sesso e sono disposti a cercare un dialogo. La sera del 27 luglio è dedicata alla poesia di Speranza Serra che, alle 18, presenterà la sua prima raccolta dal titolo "Oltre la stanza". Gli incontri si svolgeranno nella sala conferenze della biblioteca comunale di Piazza Tola. L'ingresso è libero e non è necessari la prenotazione.