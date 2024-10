Cor 11 luglio 2023 Ristrutturazione La Pedrera: commissione I lavori di ristrutturazione ordinaria della scuola della La Pedrera, il cui cantiere è stato recentemente consegnato alla ditta che ha vinto l´appalto, al centro dell’ultima riunione della Terza Commissione consiliare presieduta da Monica Pulina. Per l’amministrazione era presente l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru



ALGHERO - Nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione ordinaria della scuola La Pedrera sono stati al centro della discussione dell’ultima riunione della Terza Commissione consiliare presieduta da Monica Pulina. Per l’amministrazione era presente l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru. L’esponente della Giunta Conoci ha ripercorso l’iter che ha portato alla consegna dei lavori, il 28 giugno scorso, all’impresa (I.CA Lavori s.r.l.), quindi ha illustrato alla commissione la tipologia degli interventi e la tempistica. Quanto progettato e consegnato, finanziato grazie a un bando del PNRR, è finalizzato alla messa in sicurezza delle strutture edilizie del complesso scolastico attraverso il consolidamento degli elementi strutturali in cemento armato, dell’intera recinzione esistente da lungo tempo in stato d’abbandono oltre alla messa in sicurezza, in particolare per la salute dei bambini, degli elementi in calcestruzzo e ferro delle botole di accesso alle vasche interrate.



L’intervento proseguirà con la messa in sicurezza e protezione delle strutture edilizie del fabbricato principale e con una serie di interventi di ripristino dell’intonaco ammalorato. Si procederà, inoltre, all’impermeabilizzazione delle facciate e dei gocciolatoi. Si tratta di un intervento di 535mila euro. Inoltre, l’assessore Peru ha informato la Commissione di aver ricevuto dal corpo docente, all’atto di consegna dei lavori, una serie di ulteriori richieste volte al miglioramento della struttura, nell’interesse degli alunni, che sono al vaglio dell’Ufficio Opere Pubbliche al fine di reperire le necessarie risorse. L’assessore ha comunicato ai membri e alla Presidente della Terza Commissione che l’intervento della Pedrera si inserisce nel solco di una serie di opere pubbliche volte a riqualificare e ristrutturare i plessi scolastici della città di Alghero. Alla recente consegna dei lavori nella scuola della Pedrera ha fatto seguito la consegna ad un’altra impresa dei lavori sulla scuola del Sacro Cuore e ne seguiranno, a breve, altre.