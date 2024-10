Cor 11 luglio 2023 «Basta sparare sulla Vaccaro» «Difendiamo il nostro assessorato anche da chi critica per diletto, ci vuole il coraggio di capire insieme la strada da percorrere per andare avanti verso la conclusione dell’amministrazione Conoci, puntando esclusivamente al progetto politico iniziale». Così il segretario cittadino della Lega, Monica Chessa







Acque agitate all'interno dei partiti della coalizione che amministra ad Alghero. Non solo il caso Fratelli d'Italia, col consigliere



Acque agitate all'interno dei partiti della coalizione che amministra ad Alghero. Non solo il caso Fratelli d'Italia, col consigliere Giovanni Monti, spesso assente dalle commissioni, bersaglio delle pesanti critiche degli alleati. Parla così il segretario cittadino della Lega, Monica Chessa, che si rivolge a chi, anche in occasione e delle recenti riunioni di maggioranza, ha puntato ancora una volta il dito contro l'assessora Vaccaro chiedendone una sostituzione dall'esecutivo guidato dal sindaco Conoci.

«L'assessorato in capo alla Lega ha fatto il suo lavoro ed è necessario fare delle riflessioni puntualizzando eventuali casi specifici da segnalare qualora si volesse sollevare una critica sull'operato dello stesso, soltanto in questo modo il nostro partito potrà esprimersi nel merito, in caso contrario si evidenzia solo un atteggiamento mosso da un senso irresponsabile divisivo che può sfociare solo in un epilogo fallimentare per una maggioranza nata sotto lo stesso segno, quello dell'unità di un gruppo votato esclusivamente al bene della collettività algherese. Lavoriamo per crescere e portare il successo delle iniziative locali verso un nuovo periodo di sviluppo e crescita come eredità per le nuove generazioni» chiude Monica Chessa.