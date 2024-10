S.A. 12 luglio 2023 Sensibilizzazione nelle spiagge sassaresi Il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari avvia le attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a bambini e a adulti nelle spiagge del Comune di Sassari insignite della Bandiera Blu 2023 dalla Fee



SASSARI - Il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari avvia le attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a bambini e a adulti nelle spiagge del Comune di Sassari insignite della Bandiera Blu 2023 dalla Fee (Foundation for Environmental Education). Le educatrici del Ceas Lago Baratz saranno presenti, con il gazebo informativo, dalle 9 alle 13, il 15 luglio nella spiaggia di Porto Ferro, il 12 agosto nella spiaggia di Porto Palmas e il 19 agosto nella spiaggia di Platamona.



Sarà dato ampio spazio alle attività dedicate ai bambini con diversi laboratori creativi. Si parlerà del mare, dei suoi abitanti e della Posidonia oceanica e, con materiali di riciclo, si riprodurranno gli animali preferiti da posizionare in uno scenario creato ad hoc; si affronterà il tema dei rifiuti in mare e delle microplastiche con diverse attività ludiche che coinvolgeranno bambini di tutte le età: originali e fantasiosi collage da realizzare con le microplastiche raccolte con i setacci, un gioco-domino tematico per i bambini più grandi, una pescata di immagini-simbolo con cannette calamitate per i piccolissimi.



Le attività proposte nella spiaggia di Platamona, ricadente all'interno del Santuario Pelagos, saranno arricchite da laboratori dedicati al mondo dei cetacei. Per tutti i presenti saranno messi a disposizione materiali informativi tra cui le brochure di Bandiera Blu e del Santuario Pelagos. Le attività saranno condotte dalle educatrici di Alea Ricerca&Ambiente e Sardinia Nature, gestori del Ceas Lago Baratz.