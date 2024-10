Cor 13 luglio 2023 Zir, Pratosardo al Comune «Anche in questa fase, il governo regionale, affianca e sostiene il territorio del nuorese dando applicazione a una norma pensata e approvata in uno scenario diverso da quello attuale e che, solo ora, dopo oltre 12 anni riesce a trovare concretezza»



NUORO - «Anche in questa fase, il governo regionale, affianca e sostiene il territorio del nuorese dando applicazione a una norma pensata e approvata in uno scenario diverso da quello attuale e che, solo ora, dopo oltre 12 anni riesce a trovare concretezza»: lo afferma l’assessore dell’Industria, Anita Pili, che questa mattina ha ricevuto l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Nuoro. Sul tavolo, lo stato della liquidazione della Zir Pratosardo. «L’assessorato dell’Industria ha erogato integralmente le risorse necessarie, come da Piano di Liquidazione, finalizzate alla gestione liquidatoria e il relativo trasferimento del Consorzio ZIR dalla Regione al Comune - spiega l’assessore Pili. Nei prossimi giorni sarà avviato un ulteriore confronto politico per valutare insieme al Commissario liquidatore e al Comune di Nuoro, quale sia il percorso che maggiormente garantisca l’efficienza del sistema produttivo locale e forme di partecipazione delle comunità coinvolte».