Cor 13 luglio 2023 Formazione: avviso da 15 milioni I proponenti potranno presentare le proprie candidature a partire dalle ore 10:00 del 27.07.2023 ed entro le ore 23:59 del 02.10.2023, esclusivamente per mezzo della procedura telematica



CAGLIARI - Al via l’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi volti alla certificazione di profili di qualificazione inseriti nel repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ) rispondenti ai fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro in ambito regionale. Ad annunciare il nuovo intervento è il Presidente della Regione Christian Solinas, che esprime soddisfazione per un altro intervento contro la disoccupazione. «Una risposta alla difficoltà del mercato del lavoro nel reperire personale specializzato e qualificato - afferma Solinas - Una difficoltà quasi strutturale a cui poniamo rimedio investendo massicciamente in una formazione più efficace e di qualità. Valorizzare le competenze, infatti, è fondamentale per favorire la crescita economica e l’occupazione».



L’avviso è finalizzato all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato, in linea con gli obiettivi del PR Sardegna FSE+ 2021-2027 al servizio della dignità, e dà attuazione alla delibera n. 17 dello scorso maggio. «Con questo bando finanziamo nuovi percorsi di formazione per lo sviluppo di competenze professionalizzanti - spiega Lai - in settori strategici per la Regione, come l’innovazione digitale ed ecologica, l’artigianato e il turismo. Settori in cui le imprese fanno più fatica a trovare persone preparate da assumere nell’immediato per coprire le posizioni vacanti. Si tratta, infatti di corsi finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali».



La dotazione finanziaria è pari a € 15.000.000,00, a valere sulle risorse di cui al Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRAS"- Annualità 2022. Possono presentare le domande di partecipazione le agenzie formative singole o in RT (raggruppamenti temporanei di impresa), accreditate nel sistema regionale della Formazione professionale e in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso. I destinatari dell'avviso devono essere residenti o domiciliati in Sardegna, maggiorenni, disoccupati, aver presentato ai Centri per l'impiego operanti nel territorio la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e possedere un titolo di studio adeguato all’accesso al percorso formativo.