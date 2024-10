Cor 13 luglio 2023 Solidarietà: assegno da 17mila euro Il grande cuore degli algheresi per un evento di solidarietà che ha coinvolto istituzioni, associazioni e società sportive. I ringraziamenti all´Associazione "In ricordo di Marta" e una targa ricordo per la Fondazione Alghero



ALGHERO - Un grande spettacolo per una grande missione. E' stato un vero successo l'evento di solidarietà andato in scena al Quarter lo scorso weekend. Grazie alla collaborazione di numerose aziende e società sportive, enti e semplici cittadini, la fantastica partecipazione di artisti del calibro di Ale e Franz, Enzino Iacchetti, Pino e gli Anticorpi, i Tazenda e numerosi amici, tutti uniti nel ricordare che “La Vita è Bella”. Oltre 17mila euro l'incasso totale dello spettacolo che sarà destinato interamente alla ricerca sui tumori e devoluto in beneficenza all'Associazione Italiana per il Neuroblastoma Onlus e al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Cagliari. Gianpiero e Maria Luisa, i genitori di Marta, la sfortunata bambina prematuramente scomparsa ad Alghero a causa della malattia, incassati i ringraziamenti per il loro instancabile impegno dal presidente Andrea Delogu, hanno voluto consegnare una targa ricordo al team della Fondazione per la passione e competenza con cui è stata organizzata la serata - grazie al prezioso supporto dell'Amministrazione comunale - i cui costi sono stati totalmente coperti dall'ente, così da permettere che l'intero incasso possa essere d'aiuto alla ricerca contro i tumori infantili.