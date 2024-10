S.A. 14 luglio 2023 Federico Buffa in scena al Quarter Duplice appuntamento nell´Isola con La Milonga del Fútbol di e con Federico Buffa e con Alessandro Nidi (pianoforte) e Mascia Foschi (canto). Questa sera ad Alghero e sabato a Nora



ALGHERO - Vite da campioni ne “La Milonga del Fútbol” di e con Federico Buffa (produzione IMARTS / International Music and Arts) in cartellone oggi venerdì 14 luglio alle 21 a Lo Quarter di Alghero nell'ambito della ricca programmazione dell'Estate nella città catalana e sabato 15 luglio alle 20 al Teatro Romano di Nora a Pula per il XLI Festival La Notte dei Poeti per un duplice appuntamento nell'Isola sotto le insegne del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Il celebre cronista sportivo racconta la storia di tre miti del pallone – Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona – in una avvincente epopea sportiva sullo sfondo dei grandi mutamenti politici, sociali, economici e culturali dell'Argentina nel ventesimo secolo: le imprese di tre formidabili attaccanti, le loro carriere tra il Sudamerica e l'Italia, ma anche il ruolo del gioco del calcio nell'immaginario collettivo. «Renato Cesarini, un funambolo del gol, scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di “Zona Cesarini”, per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale» – spiega Federico Buffa –. «Omar Sivori, talentuoso e irriverente, incantava l’Argentina degli anni ’50 nel pieno del boom economico. E infine Diego Armando Maradona, el pibe de oro, il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso divenne un idolo degli anni ‘80 –‘90 per un popolo che usciva dai problemi della recessione e della dittatura del Generale Videla».



Sul palco, insieme con Federico Buffa, il pianista e compositore Alessandro Nidi (sua anche la direzione musicale) e la cantante e attrice Mascia Foschi disegnano la colonna sonora di uno spettacolo intrigante e coinvolgente, con la regia di Pierluigi Iorio, che mescola sapientemente la cronaca sportiva con gli episodi cruciali della storia del Novecento.