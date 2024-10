S.A. 14 luglio 2023 Favola e musica in algherese a Sant´Agostino La lettura/interpretazione della rondalla ”La corroga i lo matxoni”, un tentativo coraggioso di portare nelle piazze di Alghero, la lingua algherese. Appuntamento sabato 15 luglio alle ore 20



ALGHERO - Nell’ambito del progetto “VALORITZEM LA NOSTRA LLENGUA I LA NOSTRA CULTURA”, portato avanti nel corso del 2023 dall’Obra Cultural de l’Alguer, si terrà, sabato 15 luglio 2023, alle ore 20:00, nel quartiere di Sant’Agostino – Largo Guillot (Llarg de les arjoles), la lettura/interpretazione della rondalla ”La corroga i lo matxoni”, un tentativo coraggioso di portare nelle piazze di Alghero, la lingua

algherese con lo scopo di invitare le tante persone che ancora la parlano a riprendere un uso familiare e sociale della stessa con i propri figli e i propri nipoti.



La rondalla, pubblicata nel primo volume di “Rondalles a la ràdio”, editato da Edicions de l’Alguer per conto dell’Obra Cultural e del Centre Cultural “Antoni Nughes” nel 2022, fa parte del patrimonio storico e culturale che ci ha lasciato il professor Giuseppe Sanna, cofondatore, nel 1982, de l’Escola de Alguerés “Pasqual Scanu” e autore del Diccionari Català de l’Alguer pubblicato nel 1988. Questo del 15 luglio è il quarto appuntamento di una delle tante diverse azioni (teatro, musica, libri, poesia) contenute nel progetto “VALORITZEM LA NOSTRA LLENGUA I LA NOSTRA CULTURA” ed è il secondo dell’azione denominata “Anant i rondallant”, azione costruita e organizzata insieme al Centre Cultural “Antoni

Nughes” che, per l’occasione, si avvale della compartecipazione del Comitato AREA Sant’Agostino.



Dopo i saluti iniziali, la signora Giovannina Piras (voce narrante della rondalla) accompagnerà Paola Gallo, Gabriella Buseddu e Egidio Calciati nella migliore interpretazione del brillante racconto. É previsto un intervento musicale di Angelo Maresca, cantautore, interprete e

chitarrista algherese. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Alghero assessorato alla Cultura e Turismo e della Fondazione Alghero.



