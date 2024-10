S.A. 17 luglio 2023 FC Alghero firma con Christian Moretti Classe 2002, il giocatore, originario di Sassari, è un centrocampista esterno alto che può giocare sia a destra che a sinistra



ALGHERO - Alla FC Alghero arriva il centrocampista Christian Moretti. Classe 2002, il giocatore, originario di Sassari, è un centrocampista esterno alto che può giocare sia a destra che a sinistra. Cresciuto nel settore giovanile della Torres, dove ha militato per circa 8 anni, Christian Moretti ha disputato le ultime tre stagioni con la maglia del Thiesi nel campionato di Promozione.



A 21 anni ha scelto di indossare la casacca giallorossa del Fc Alghero: “«Sin da subito mi è piaciuto il progetto FC Alghero – ha detto Moretti - Una ventata di freschezza e di novità nel panorama calcistico sardo che, sono convinto, farà parlare di sé. Ho avuto modo di incontrare e di parlare con i dirigenti: il presidente Andrea Alessandrini e il vice Gianluca Marras. Devo dire che ho trovato un'organizzazione perfetta e una professionalità che nelle società dilettanti è cosa rara. Poi conosco benissimo Pippo Zani che ho avuto come allenatore alla Torres. Una persona fantastica che ora, con piacere, rincontro in questa esperienza alla Fc Alghero dove – conclude Christian Moretti – ci toglieremo tante belle soddisfazioni, ne sono convinto».



L'acquisto di Christian Moretti va ad aggiungersi ai nuovi Carlo Pintus e Gavino Depalmas. Intanto il vice presidente Gianluca Marras che sta seguendo da vicino la campagna acquisti, annuncia che in settimana saranno ufficializzati altri nuovi giocatori.