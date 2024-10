Cor 18 luglio 2023 Isola Rossa, presidio della Guardia costiera Anche per l’estate 2023 il territorio costiero dell’Alta Gallura potrà giovarsi della presenza della postazione operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres situata all’interno del porto di Isola Rossa



PORTO TORRES - Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, anche per l’estate 2023 il territorio costiero dell’Alta Gallura potrà giovarsi della presenza della postazione operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres situata all’interno del porto di Isola Rossa. Grazie infatti alla collaborazione con gli Enti Locali interessati, vale a dire il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola e l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, la Guardia Costiera turritana ha riattivato il presidio stagionale che, nell’ambito delle iniziative volte a migliorare la sicurezza delle attività balneari e nautiche nel Golfo dell’Asinara e a rendere più efficiente la prevenzione e l’accertamento degli illeciti di natura demaniale e ambientale e in materia di pesca, rappresenta un asset di rilevanza strategica.