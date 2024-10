Cor 18 luglio 2023 Blues e Indie Rock al Baretto di Porto Ferro Il 20 luglio torna il BlueSunset festival con Armonica Night con Davide Speranza - Danny Del Toro feat. BlueSunset Band (Sezzi, Leoni e Ogana). Venerdì 21 luglio spazio l festival Vibes & Waves con Black Snake Moan opening Soulstones



SASSARI - Nell’anno che celebra i vent'anni del Baretto di Porto Ferro, la musica non smette mai di risuonare fra le forti braccia in roccia della baia selvaggia affacciata sul mare. Son in arrivo altre due date da segnare in rosso sul calendario eventi in musica: il 20 luglio torna il BlueSunset festival che stavolta regalerà al popolo di Porto Ferro un “intero” progetto musicale dedicato all’armonica (“Armonica Night”), portando sul palco del Baretto due straordinari interpreti dello strumento dotati di carisma esperienza e grande amore per il Blues e le sue origini - Davide Speranza e Danny Del Toro - e accompagnando il tutto con il sound della BlueSunset Band (Sezzi, Leoni e Ogana), ensemble resident; Il giorno dopo, il 21 luglio, nuovo giro nuova corsa e nuova musica anche per il festival Vibes & Waves che ospiterà Black Snake Moan, progetto di ricerca sonora, che affonda le radici nelle atmosfere del Blues e del rock psichedelico, con opening affidata a Soulstones: nato da una visione del bassista Andrea Madeddu e dalla produzione di Manlio Porcheddu, con il prezioso supporto della voce di Fabiola Agri, il progetto danza fra crossover rock e musica afroamericana, senza disdegnare approfondimenti a tema o variazioni sul tema.