S.A. 19 luglio 2023 Piergiorgio Odifreddi in scena a Sassari “La Matematica dei Greci” è un progetto di Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi che punta sulle arti della scena per promuovere la conoscenza logico-matematica. Appuntamento giovedì 20 luglio a Sassari



SASSARI - Piergiorgio Odifreddi racconta “La Matematica dei Greci” giovedì 20 luglio (ore 21) in piazza Santa Caterina a Sassari: un viaggio alle origini del pensiero scientifico, con le scoperte di Talete, Pitagora, Euclide, Archimede, Eratostene, Ipparco e Tolomeo per l'ultimo appuntamento con la rassegna Sassari Estate 2023 firmato CeDAC Sardegna.



«Come sulla faccia visibile della cultura greca svettano l'“Iliade” e l'“Odissea” di Omero e i “Dialoghi” di Platone, così su quella nascosta si ergono maestose le prime sistemazioni della matematica e della logica occidentali: gli “Elementi” di Euclide e l'“Organon” di Aristotele» – sottolinea Piergiorgio Odifreddi docente universitario, autore di saggi e opere divulgative, tra cui i bestsellers “Il Vangelo secondo la Scienza” e “Il matematico impertinente”, “Perché non possiamo essere cristiani”, “Il dizionario della stupidità” e “La democrazia non esiste”, fino al recentissimo “Lampi di genio”. «Non sono soggettivi racconti di guerra o di viaggio, né personali opinioni etiche o morali, ma oggettive e impersonali descrizioni di precise scoperte, destinate a rimanere immutabili, e rimaste immutate, nel corso dei secoli».



“La Matematica dei Greci” è un progetto di Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi (produzione del Teatro Pubblico Ligure) che punta sulle arti della scena per promuovere la conoscenza logico-matematica ricostruendo i passaggi più significativi, anche attraverso curiosi aneddoti, di una vera rivoluzione culturale, con lo sviluppo del metodo deduttivo e la rigorosa dimostrazione dei teoremi, che prende il via nel VII secolo a. C. per culminare nell'età ellenistica.