Algherese, prosegue l´impegno per la tutela

ALGHERO - Novità importanti per la tutela dell'Algherese. Nei giorni scorsi, con un’apposita delibera, la Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Conoci ha preso atto dell’importante lavoro portato avanti da un apposito gruppo costituitosi nella Consulta Civica per le politiche linguistiche per la Normativizzazione del Catalano di Alghero. La finalità era quella di elaborare un modello della lingua scritta che fosse integrato a quello precedente ("Model d'àmbit restringit de l'alguerés" elaborato dal Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori e approvato dall'Institut d'Estudis Catalans nel 2002) e adattare la nostra varietà linguistica alle recenti novità normative dell'IEC.



Dopo quattro anni di lavoro intenso, il gruppo, coordinato da Francesco Ballone e composto da Carla Valentino, Giuseppina Pascalis, Guido Sari, Maria Antonietta Salaris e Maria Grazia Fiori, ha licenziato 26 documenti che presentano analisi descrittive, proposte di trattamento ortografico circa i fenomeni linguistici, suddivisi per argomenti. Approvati dall'Assemblea della Consulta Civica per le politiche linguistiche, i 26 documenti sono stati consegnati all'Amministrazione Comunale, che con Deliberazione di Giunta ha preso atto del prezioso lavoro.



«Ringrazio il gruppo di lavoro e tutta la Consulta, il direttivo e i presidenti che si sono succeduti in questi anni, per il lavoro portato a termine - commenta l’assessore alla Cultura Alessandro Cocco - che ha una forte valenza dal punto di vista linguistico e che conferma l’attenzione alta da parte dell’amministrazione e della comunità per la conservazione della lingua come elemento fondamentale della nostra identità».