Movida a Porto Torres: l´ordinanza

Porto Torres - Il sindaco conferma anche per questa estate l'ordinanza che fissa limiti alle attività musicali nei pubblici esercizi nelle ore serali: per quasi tutti i giorni fino al primo ottobre rimarrà in vigore il limite orario dell'una di notte e la soglia di immissione del rumore di massimo 70 decibel. Il provvedimento nasce per rendere omogenea la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento presenti sul territorio, salvaguardando altresì la qualità ambientale e di tutela della salute. In alcune giornate si potrà derogare all'orario e svolgere spettacoli e intrattenimento fino alle 2 di notte: accadrà il 21 e il 30 luglio, il 2, 9 e 12 agosto. "Lo spirito di questa ordinanza non è solo quello di bilanciare i diversi interessi di residenti e imprenditori - spiega il sindaco Massimo Mulas - ma anche di prevenire le interferenze, già registrate in passato, tra singole attività di musica o intrattenimento organizzate da privati rispetto a eventi presenti nei cartelloni promossi dal Comune. Non deve più accadere, ad esempio, che concerti sotto la Torre Aragonese vengano coperti da musica sparata oltre ogni limite da bar o ristoranti della zona".



Questo è il calendario completo previsto dall'ordinanza: è consentito nelle date del 21 e 30 luglio 2023, del 2, 9, 12 agosto 2023, lo svolgimento di spettacoli ed eventi di intrattenimento musicale da parte di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi, in deroga ai limiti previsti dal sopracitato Piano di Classificazione Acustica Comunale;

- limite orario per le date del 21 e 30 luglio 2023, del 2, 9, 12 agosto 2023: 9,00 - 2,00 del giorno successivo.

- limite orario per le date del mese del 22 e 29 luglio 2023: 9,00 - 1,00 del giorno successivo;

- limite orario per le date del mese di agosto 2023: 1, 3, 4, 5, 6, 8,10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 31 agosto 2023: 9,00 - 1,00 del giorno successivo;

- limite orario per le date del mese di settembre 2023: 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17 settembre 2023: 9,00 - 1,00 del giorno successivo;

- limite di orario per le date del mese di ottobre 2023: 1 ottobre 2023: 9,00 - 1,00 del giorno successivo.



In alcune giornate dove sono già stabiliti gli orari laddove dovessero esserci eventi, il sindaco si riserva qualsiasi attività di musica o intrattenimento che possa interferire con eventi organizzati dall'amministrazione.