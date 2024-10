S.A. 21 luglio 2023 Padel: Al via 1° Open Riviera del Corallo Tutto è pronto per proseguire l’estate sportiva algherese. Fra una settimana avrà inizio il “1° Torneo Open Riviera del Corallo”, tappa ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel



ALGHERO - Tutto è pronto per proseguire l’estate sportiva algherese. Fra una settimana avrà inizio il “1° Torneo Open Riviera del Corallo”, tappa ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel. La prima edizione promette molto bene dal punto di vista sportivo con ben 150 atleti iscritti nelle quattro categorie in competizione. L'evento si svolgerà ad Alghero, nei campi del Padel Club Alghero, dal 27 al 30 luglio, offrendo sfide entusiasmanti per atleti e pubblico. Il torneo sarà composto da cinque categorie di cui: le categorie FIT Maschile e Femminile Pro, che si svolgeranno il 29 e 30 luglio; le categorie Maschile e Femminile amatoriale, che si svolgeranno il 27 e 28 con fasi finali il 30 luglio; la categoria misto amatoriale che si svolgerà dal 27 al 30 luglio. Una sfida affascinante e intrigante quella intrapresa da delle due associazioni organizzatrici, Padel Club Alghero e A.S.D Ball Don’t Lie, che hanno avuto la risolutezza di scommettere nella creazione di un evento di tali portate, con l’obiettivo di consacrare una nuova tradizione sportiva nel territorio. Il Padel ha avuto successo in questi ultimi anni e questo evento è stato creato per esserne il punto di riferimento a livello regionale.



Questo straordinario evento è dedicato a tutti gli appassionati del padel, indipendentemente dal livello di gioco. L'obiettivo principale dell'Open Riviera del Corallo è quello di consentire a giocatori di ogni abilità e tecnica di competere ad un livello adeguato alle proprie capacità, preservando l'emozione e la passione che solo il padel può regalare. Infine, l’evento, non solo porterà grande competizione nella città algherese, ma anche l'irripetibile opportunità di incontrare due campioni del padel italiano. I due atleti oltre a competere, impartiranno delle lezioni, a chi vorrà iscriversi, nella mattinata di Sabato 29 luglio. Difatti, dalle 8:00 alle 13:00, ci saranno i clinic di Martina Parmigiani, numero 1 italiana in carica, e Marcelo Capitani, già campione d’Europa e d’Italia.