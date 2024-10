S.A. 21 luglio 2023 Domenica Paolo Crepet ad Alghero Lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet indaga sulle passioni umane con i suoi “Comizi d´Amore Contemporanei / Dialogo Sentimentale” oggi (venerdì 21 luglio) alle 20 al Teatro Romano di Nora per il XLI Festival “La Notte dei Poeti”, sabato 22 luglio alle 22 al Nuraghe Albucciu di Arzachena (in collaborazione con Deamater) e infine domenica 23 luglio alle 21 a Lo Quarter di Alghero



ALGHERO - Nell'Isola sotto le insegne del CeDAC Sardegna, lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet indaga sulle passioni umane con i suoi “Comizi d'Amore Contemporanei / Dialogo Sentimentale” oggi (venerdì 21 luglio) alle 20 al Teatro Romano di Nora per il XLI Festival “La Notte dei Poeti”, sabato 22 luglio alle 22 al Nuraghe Albucciu di Arzachena (in collaborazione con Deamater) e infine domenica 23 luglio alle 21 a Lo Quarter di Alghero. Sulle note del pianoforte di Marcello Mazzoni, l'autore di saggi su “Il coraggio”, come sulla “Passione” e sulla “Libertà”, oltre a un “Elogio dell'amicizia”, fino ai recenti “Oltre la tempesta”, che affronta il dramma della pandemia, “Lezioni di sogni” sull'educazione e “Prendetevi la luna” che suona quasi come un'esortazione, parla del sentimento più universale nelle sue moderne declinazioni, della capacità (e più spesso incapacità) di amare.



«Le emozioni e i sentimenti? Il rischio è che diventino preconfezionati. Sta passando di moda la passione e quindi anche l'amore passionale» – sottolinea Paolo Crepet –. «Nella seduzione, cioè nell'approccio tra due persone che si piacciono, non può saltare un elemento, che è quello faticoso del conoscersi, dell'approfondire e del creare complicità. Complicità vuol dire stare assieme nei momenti difficili, in quei frangenti in cui ci può essere una crisi dell'uno o dell'altro, nel capirsi e nell'ascoltarsi. È per tutta questa roba qui, che la relazione amorosa è per forza difficile e faticosa e non può essere agevolata».



Lo psichiatra e sociologo, volto noto (anche) del piccolo schermo, opinionista “scomodo” attento ai mutamenti della società, analizza la complessità e l'ambiguità delle relazioni, gli equivoci e le incomprensioni che scaturiscono da una sorta di analfabetismo sentimentale, fino a degenerare nei casi più gravi in una tragedia, mette a nudo le fragilità e racconta i rischi insiti nell'abitudine, primo fra tutti quello dell'indifferenza, che rende come invisibile proprio la persona che ci vive accanto, e offre preziosi suggerimenti per la ricerca della felicità. «Tutto parte dalla ricerca della felicità» – afferma infatti Paolo Crepet – «e per questo credo che la psichiatria sia l'arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità». Il XLI Festival “La Notte dei Poeti” prosegue sabato 22 luglio alle 20 con Arianna Porcelli Safononv e il suo monologo “Fiabafobia” sulle paure contemporanee, e ancora teatro, danza e letture a Nora fino al 28 luglio.