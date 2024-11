Cor 22 luglio 2023 Parco Asinara: giornata della trasparenza Un’occasione per informare tutti i cittadini e i cosiddetti stakeholder su tutte le procedure amministrative dell’Ente ed in particolare sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e sul Piano e la Relazione della Performance



PORTO TORRES - Il giorno 25 Luglio 2023 alle ore 10.30 presso la sede del Parco Nazionale dell’Asinara a Porto Torres in via Ponte Romano n. 81 viene organizzata la giornata della trasparenza. Si invitano tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti a partecipare. La Giornata della trasparenza è infatti un’occasione per informare tutti i cittadini e i cosiddetti stakeholder su tutte le procedure amministrative dell’Ente ed in particolare sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e sul Piano e la Relazione della Performance.



L’incontro rappresenta inoltre un momento di condivisione di best practice, di esperienze, del “clima lavorativo” e del livello dell’organizzazione del lavoro, nonché dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. Durante l’evento verranno affrontati gli argomenti in modalità interattiva e verranno raccolti elementi sui risultati raggiunti, effettuate analisi delle potenzialità da sviluppare e delle opportunità per migliorare la qualità della comunicazione.



Nell’occasione verrà presentato il nuovo sito istituzionale del Parco all’indirizzo con specifiche informazioni sulla pagina dedicata alla “Sezione Trasparenza”. Parteciperà all’incontro il Prof. Avv. Leonardo Salvemini del Foro di Varese che illustrerà la normativa di riferimento.