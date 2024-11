Cor 27 luglio 2023 Alla Fc Alghero arriva Correddu Non si arresta la campagna acquisti della Fc Alghero che si prepara per il campionato di Seconda Categoria. Alla corte giallorossa arriva il centrocampista algherese Roberto Correddu



ALGHERO - Classe 1997, Correddu è il classico centrocampista mediano/mezzala. Cresciuto nella scuola calcio Mercede, ha esordito giovanissimo in Promozione, fortemente voluto dall'allora tecnico dell'Atletico Uri, Giovanni Muroni. Ad Uri vinse il campionato di Promozione e la stagione successiva, sempre con la formazione urese ha disputato l'Eccellenza.



Poi è stato in promozione con l'Usinese, ancora Atletico Uri in Eccellenza, poi, per scelta di vita, ha deciso di giocare per quattro anni con l'Olmedo, mentre lo scorso campionato ha vinto la Prima Categoria con la maglia dell'Alghero.



Ora la decisione di scendere di categoria “sposando” il progetto Fc Alghero: «Ho scelto la Fc Alghero perché mi è piaciuto sin da subito l'ambiente, l'organizzazione societaria molto professionale e la grande voglia di crescere. Poi incontro tanti amici con i quali ho giocato negli anni scorsi. Sono sicuro che ci toglieremo tante belle soddisfazioni – conclude Roberto Correddu - e come dice Giovanni Muroni, uno dei più grandi allenatori di calcio sardi che ho avuto il privilegio di conoscere, divertiamoci responsabilmente».