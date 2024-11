S.A. 28 luglio 2023 Lo scrittore Griffi a Santa Maria La Palma Gian Marco Griffi arriva a Santa Maria La Palma per incontrare il grande pubblico dei lettori e dialogare con Aldo Curcio del suo romanzo "Ferrovie del Messico". Nuova anteprima del Festival Dall´altra parte del mare e la rassegna Una sera al borgo



ALGHERO - Appuntamento da non perdere martedì 01 agosto con le anteprime del Festival Dall'altra parte del mare e la rassegna Una sera al borgo.

Dopo essere stato uno dei casi letterari dell'anno e tra i dodici finalisti del premio strega, Gian Marco Griffi arriva a Santa Maria La Palma (Cortile Ex Scuola Media, ore 21,00) per incontrare il grande pubblico dei lettori e dialogare con Aldo Curcio del suo romanzo "Ferrovie del Messico". Un romanzo in cui avventura e letteratura si incontrano in maniera perfetta. Il Festival Dall’altra parte del mare è organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero, Fondazione Sardegna, La Camera di Commercio di Sassari con il Programma Quadro “SALUDE & TRIGU” e Amministrazione Comunale di Putifigari.