Il 4 agosto al via il Sennori Folk Festival

28 luglio 2023



SENNORI - Il Sennori Folk Festival torna allo splendore e allo spessore internazionale del periodo pre covid ed entra a far parte del cartellone mondiale del CIOFF (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels) associazione istituita nel 1970 a Confolens in Francia, che è oggi presente in più di 100 Paesi sparsi in tutti i Continenti e che collabora attivamente con l'UNESCO.



La 18esima edizione della kermesse che si svolgerà il 4 agosto 2023 per le vie di Sennori e all’ex Cava di tufo, organizzata dall’Associazione folklorica Città di Sennori con il patrocinio del Comune di Sennori, vedrà la partecipazione di gruppi provenienti dalla Colombia (Agrupacion Folclorica Quimbayo Danza), dal Perù (Sentimiento y Tradicion), dalla Polonia (Song ond Dance Ensemble Resovia Saltans), e per l’Italia il Gruppo Folk Alatri, dal Lazio, e i padroni di casa del Gruppo Folk “Città di Sennori” e le Maschere etniche Gigantes di Sennori.



«Essere incluso nel Cioff significa per il Festival avere raggiunto un livello di altissimo prestigio internazionale e per noi del Gruppo Folk il riconoscimento dei tanti anni di lavoro e perseveranza nella ricerca e salvaguardia del patrimonio culturale e folklorico di Sennori e della Sardegna», commenta il presidente del Gruppo Folk Città di Sennori, Costanzo Ledda. All’interno del Sennori Folk Festival è previsto anche l’appuntamento con la cucina tradizionale dei Paesi che partecipano alla manifestazione, con ciascun Gruppo che preparerà e offrirà le pietanze tipiche della propria terra d’origine. In serata i Gruppi sfileranno per le vie del paese per raggiungere l’ex Cava di tufo dove si esibiranno sul palco con danze e canti tradizionali.