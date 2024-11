S.A. 28 luglio 2023 Cinema all´aperto: doppia proiezione al Lido Sabato 29 luglio sarà protagonista la regista palestinese Maha Haj. Ma il sabato di Cinema delle terre del mare prevede anche un momento dedicato ai bambini e alle bambine



ALGHERO - Ancora un appuntamento con il grande cinema internazionale, ad Alghero, dove domani – sabato 29 luglio a partire dalle 21.30 – sarà protagonista la regista palestinese Maha Haj, che con il suo Mediterranean Fever ha ricevuto il premio Un Certain Regard per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes. Ospite di Cinema delle Terre del Mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero, la regista Maha Haj incontrerà il pubblico al termine di una suggestiva proiezione alla Spiaggia del Lido. In conversazione con Emiliano Di Nolfo della Società Umanitaria, un dialogo sui temi del film che che si muove tra commedia nera e analisi psicologica.



Mediterranean Fever racconta la storia di Walid, che vive a Haifa, sogna di diventare un romanziere ma è consumato dall’assenza di una reale ispirazione. Le cose cambiano con l’arrivo di un nuovo vicino, Jalal, coinvolto in una serie di loschi affari. Maha Haj è nata a Nazareth nel 1970. Ha scritto e diretto il cortometraggio “Oranges” (2009) e il documentario “Behind These Walls” (2010). Nel 2015 ha girato il suo primo lungometraggio, “Personal Affairs” che è entrato nella selezione ufficiale del Festival di Cannes 2016 "Un Certain Regard" e acclamato dalla critica. Il film ha anche vinto il premio per il miglior lungometraggio dell'Haifa Film Festival nel 2016 e, tra gli altri, il premio della critica del Festival del Cinema Mediterraneo di Montpellier.



Ma il sabato di Cinema delle terre del mare prevede anche un momento dedicato ai bambini e alle bambine: da un’idea dell’Associazione Fuori di Camper torna Camperkids, con la proiezione di Argonuts – Missione Olimpo di David Alaux, a partire dalle 21 nel cortile della scuola primaria San Giovanni Lido. Info e prenotazioni: +39 349 63 34 711 (Stefania). Cinema delle terre del mare è sostenuto dalla Regione Sardegna, dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero (fa parte del cartellone #ALGHEROEXPERIENCE), dalla Fondazione Banco di Sardegna, dalla Sardegna Film Commission e dal Parco di Porto Conte-Area Marina Protetta. Come sempre sono diverse le collaborazioni culturali e quelle con le aziende del territorio.