«Sassari-Alghero, ora la gara»

ALGHERO - «Bene l'approvazione del progetto esecutivo della strada Sassari-Alghero. Ora si giunga rapidamente alla gara e all’affidamento dei lavori. Il territorio non può più attendere». Così l’esponente politico di Forza Italia Marco Tedde commenta l’annuncio del Presidente della Regione e Commissario straordinario per le opere pubbliche incaricato dal Governo, Christian Solinas, dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della strada Sassari-Alghero, (lotto 1, da Alghero a Olmedo, bivio cantoniera di Rudas) e della bretella di collegamento con l’aeroporto di Fertilia (lotto 4).



Progetto che prevede anche l’adeguamento del costo dell’opera, aggiornato a 238 milioni di euro, e la sua piena copertura finanziaria. «Solinas ha rotto il silenzio che avvolgeva la realizzazione della strada Sassari-Alghero. E ha ascoltato le nostre puntuali e reiterate sollecitazioni. Gli impegni precisi di Solinas ora rassicurano il territorio -sottolinea l’ex sindaco di Alghero, sempre molto vigile sul tema di questa infrastruttura strategica per il futuro della Città Metropolitana di Sassari che lo ha visto sempre in prima fila in Consiglio Regionale».



«Parliamo di un’opera pubblica che il nord ovest attende da decenni, perché consentirà di congiungere i due principali centri della Città Metropolitana in circa venti minuti. Ora teniamo la guardia molto alta e vigiliamo affinché l’Anas avvii tempestivamente e senza indugio tutte le attività necessarie alla tempestiva realizzazione dell’opera, con l’espletamento della gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa -chiude l'ex sindaco di Alghero Tedde, che così saluta assieme a Forza Italia l’avvio di un percorso realizzativo che ha più volte sollecitato».



