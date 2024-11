S.A. 31 luglio 2023 Libri e autori in città: tre date ad Alghero Prosegue la rassegna "Ai Margini della Notte. Libri e autori in città" curati dalla libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero e l´associazione Alghenegra. Tre serate consecutive per parlare di libri nel cuore dell´estate algherese



ALGHERO - Nuovi appuntamenti della rassegna "Ai Margini della Notte. Libri e autori in città" curati dalla libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero e l'associazione Alghenegra. Tre serate consecutive per parlare di libri nel cuore dell'estate algherese. Martedì 1 agosto alle ore 21.30 presso la splendida cornice del giardino di Villa Mosca, sarà presentato il nuovo libro di Giampaolo Cassitta, "C'era una volta all' Asinara".



Il racconto del fanalista Gianfranco Massidda e della sua vita sull’isola Asinara che fin da piccolo lo ha visto correre per le stradine del villaggio. Il racconto, simile a una favola, di una vita e un mondo che non c'è più tra diverse storie di guardie, detenuti, natura incontaminata, e anche di principesse che hanno popolato l’isola dell’Asinara dal 1933 sino alla fine degli anni ottanta. Racconti pieni di mare, di nostalgia, di rispetto per un epoca lontana, un racconto di uomini dediti al dovere e al sacrificio. Dialogherà con l’autore Salvatore Deriu



Gli appuntamenti di mercoledì 2 agosto e di giovedì 3 agosto invece si terranno nella saletta eventi della libreria Labirinto Mondadori in via Carlo Alberto, sempre alle ore 21.30. Mercoledì 2 agosto lo storico americano Jeff Biggers presenterà la sua guida sulla Sardegna recentemente pubblicata in inglese "In Sardinia: an unexpected jorney in Italy". Dalla città di Alghero, guidato dalla ricca letteratura dell'isola, Biggers intraprende un viaggio speciale intorno all'isola per sperimentare la sua cucina rinomata, il vino, i rituali tradizionali e i fiorenti movimenti culturali.



Secondo il Times Literary Supplement di Londra, “Biggers è anche un convincente sostenitore della moderna cultura sarda… Molto più di un diario di viaggio". Nella terza serata, giovedì 3 agosto, sempre alle ore 21.30, presso la libreria Il Labirinto Mondadori, la scrittrice italo francese Adriana Valenti Sabouret, presenterà il suo nuovo libro "La ragazza dell'opera". Il nuovo libro, sempre edito da Arkadia, è un racconto femminile nella Parigi dell'ottocento. La vita romanzesca di Milly Desmoulins è costellata di aneddoti curiosi sul suo ambiente e di episodi che travolgono la giovane senza mai toglierle la linfa vitale che la anima.