G.P. 1 agosto 2023 Furti in casa: Sardegna all´ultimo posto



L´anno scorso sono stati denunciati 2,6 furti ogni 1.000 famiglie in Sardegna, contro la media nazionale di 7,6. La Sardegna occupa l´ultimo posto in Italia per furti in casa, però mai abbassare la guardia perchè i ladri non vanno mai in vacanza