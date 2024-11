Cor 3 agosto 2023 Fi Alghero: Bilancio solido, adesso più servizi Il direttivo e il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero esprimono soddisfazione per il via libera del Consiglio Comunale al Rendiconto 2022: ora occorre il massimo impegno per fare le variazioni di bilancio per la riqualificazione della viabilità e delle strade cittadine



ALGHERO - Il direttivo e il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero esprimono soddisfazione per il via libera del Consiglio Comunale al Rendiconto 2022. Un documento che, come ricordato in Aula dall’assessora alle Finanze e al Bilancio Giovanna Caria, conferma ancora una volta la corretta e positiva gestione delle risorse e del bilancio dell’Ente. «Rispettati tutti gli equilibri finanziari, pagamenti eseguiti in maniera puntuale e tempestiva ma anche previsioni di entrata congrue rispetto alle spese».



Un plauso, dunque, al lavoro degli uffici comunali e della nostra Assessora per aver definito un Bilancio sano, che mostra i conti in ordine e che sblocca le assunzioni di personale e, al contempo, permette all’Amministrazione comunale di guardare con fiducia agli ultimi mesi di consiliatura per mantenere gli impegni presi con gli algheresi.



Ora occorre che si metta in campo il massimo impegno per fare le variazioni di bilancio per la riqualificazione della viabilità e delle strade cittadine, per il verde e le fioriture, per i parcheggi e per i progetti per nuove strutture sportive e interventi su quelle esistenti. «Vogliamo migliorare i servizi per i cittadini e attuare interventi significativi sulla città, sul fronte della cura e del decoro ma anche sul sociale. Forza Italia c’è e garantisce il massimo impegno e il convinto sostegno ai suoi Assessori e all’Amministrazione».