S.A. 7 agosto 2023 A Villanova Monteleone laboratorio sul pane Proseguono i laboratori a tema di “Chenamos in carrela”, l’8 agosto Farris e Me parleranno di lievito madre e di fermentazione naturale



VILLANOVA MONTELEONE - È stato inaugurato ieri (6 agosto) con successo il ciclo di laboratori del gusto di “Chenamos in carrela”, la serie di incontri a tema che guideranno verso la grande cena del 10 agosto in piazza Generale Casuna a Villanova Monteleone. Ad analizzare le peculiarità e le qualità dei vini locali, nel salone del Mercato Civico, è stato Gilberto Arru della Guida Vini Buoni d'Italia, affiancato dall’enogastronomo Tommaso Sussarello. È emerso un quadro positivo, caratterizzato da una buona base che, con particolari accorgimenti, potrebbe portare questo potenziale a sviluppare un prodotto importante. Il consiglio dell’esperto è stato quello di utilizzare preferibilmente vitigni autoctoni.



A fare da colonna sonora alla manifestazione è stata la Banda Musicale di Villanova Monteleone, la cui esibizione ha inaugurato anche la mostra Radio Vintage che si tiene fino al 13 agosto a Su Palatu.

Sempre al Mercato Civico, oggi (7 agosto) alle 19 è previsto l’incontro sui formaggi con Bastianino Piredda, mentre domani (martedì 8 agosto), l’appuntamento sarà dedicato a “I pani tradizionali, la filiera produttiva e l’uso del lievito madre”, con la presenza di Antonio Farris, microbiologo e presidente dell’Accademia Sarda Del Lievito Madre e di Antonio Me, agricoltore a panificatore. Si parlerà del valore del lievito madre, delle difficoltà produttive che comporta, della fermentazione ottimale per una buona semola, della filiera produttiva e di tanto altro.

In serata, in piazza Generale Casula si esibiranno Emanuele Bazzoni, Daniele Giallara e Marco Manca accompagnati da Nino Manca alla chitarra e da Graziano e Alberto Caddeo alla fisarmonica.



Il 9 agosto il laboratorio sarà dedicato alle carni e ai salumi dalla tradizione all’innovazione. L’iniziativa è organizzata dalla Proloco di Villanova Monteleone in collaborazione con l’Amministrazione comunale e numerose associazioni, tra le quali il Comitato di San Giovanni, con il finanziamento della Linea d’Azione “Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale” Progetto Alboergo – Ospitalità diffusa a Villanova Monteleone, nell’ambito dell’investimento 2.1 Attrattività dei borghi finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. La manifestazione è inserita nel circuito Salude & Trigu promosso dalla Camera di Commercio di Sassari.