Cor 10 agosto 2023 Alghero Experience, è il turno di Mannarino Venerdì, alle ore 21 - opening affidata a Matteo Leone - Alessandro Mannarino torna dal vivo sul palco dell’anfiteatro “Ivan Graziani” di Alghero



ALGHERO - È uno dei concerti più attesi dell’intera estate sarda e algherese: domani alle ore 21 - opening affidata a Matteo Leone - Alessandro Mannarino torna dal vivo sul palco dell’anfiteatro “Ivan Graziani” di Alghero con uno show interamente rinnovato che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda (così sarà per la terza volta nella sua storia musicale dopo i tour del 2013 e del 2015).



Menestrello appassionato e mai scontato, ruvido nel suo raccontare e raccontarsi, amato dal grande pubblico e pluripremiato per suo impegno nel campo del sociale, Mannarino sarà protagonista della 25^ edizione del Festival Abbabula, evento organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con Shining Production e inserito nel cartellone di “Alghero Experience” realizzato dalla Fondazione Alghero.



Sono ancora disponibili biglietti utili ad assistere allo spettacolo: Ticket in vendita presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili di via Roma 144 a Sassari, l’Atelier#3 (via Carlo Alberto 84) ad Alghero e nelle biglietterie del circuito TicketOne e al botteghino dell’anfiteatro nel tardo pomeriggio pre concerto. Info-line 079278275, email info@leragazzeterribili.com.