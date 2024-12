S.A. 25 agosto 2023 Da domenica temperature giù di 10° Domenica notte è previsto l´arrivo di una perturbazione nord atlantica che porterà aria fredda e un drastico abbassamento delle temperature. Lunedì in arrivo il maestrale e martedì piogge sparse



CAGLIARI - In Sardegna, come nel resto d'Italia, temperature giù di 10 gradi, a partire dalla prossima settimana. Il termometro per i prossimi giorni si assesterà tra i 32-36 gradi con picchi fino a 40 nei settori centro occidentali della Sardegna e nelle zone interne. Domenica notte è previsto l'arrivo di una perturbazione nord atlantica che porterà aria fredda e un drastico abbassamento delle temperature: le massime potranno scendere di 8-10 gradi, le minime di 6-8 gradi. Lunedì in arrivo anche il maestrale con punte di 70 chilometri orari nelle zone occidentali e di 50 in quelle orientali; da martedì invece piogge sparse in tutta l'Isola.