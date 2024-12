S.A. 28 agosto 2023 Domenica da incubo per i voli con Roma Collegamenti in tilt tra il Riviera del corallo e Fiumicino. Domenica 27 agosto un pesante ritardo di 9 ore che ha comportato disagi al successivo volo Roma Alghero. Rimborsi ai passeggeri



ALGHERO - Domenica da incubo per i passeggeri aerei dei voli Alghero Roma e Roma Alghero, che, nella giornata di ieri, domenica 27 agosto, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Aeroitalia. I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. Nella fattispecie, il volo Alghero Roma XZ2550 doveva partire alle 07:05 ed i passeggeri sono stati atterrati solamente alle 17:24. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Roma Alghero XZ2551 con partenza prevista alle 09:05 ed i viaggiatori sono atterrati alle 19.