Successo alla Notte Giallorossa, ora Coppa Italia

ALGHERO - Si è rivelata un successo la Notte Giallorossa, organizzata dall’Alghero lo scorso venerdì 25 agosto nella splendida cornice dell’Anfiteatro “Ivan Graziani” di Maria Pia. Tante le persone che non hanno voluto mancare all’appuntamento fortemente voluto dalla società giallorossa per presentare tutte le formazioni, dai più piccoli alla Prima Squadra. Sul palco, chiamati da Carlo Branca e dalla madrina Sara Piccinini, sono saliti davvero tutti: i Piccoli Amici, i Primi Calci e i Pulcini, passando per gli Esordienti, gli Allievi, la Juniores e la squadra Under 13 Elite che si è laureata campione d’Italia, premiata per l’occasione da Oscar Erriu, coordinatore tecnico del settore giovanile del Cagliari.



Quest’ultimo ha inoltre omaggiato il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e il presidente giallorosso Andrea Pinna con una maglia rossoblu, una di Mancosu e una di Pavoletti. Proprio il sindaco algherese è stato il primo a salire sul palco con il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, per fare gli onori di casa. Quella di venerdì è stata anche l’occasione per presentare le nuove maglie della stagione 2023/24, targate Errea, con i preziosi sponsor che sostengono il progetto giallorosso, tutti presentati da Renato Sanna di Pubbicitas.



Quindi il palcoscenico è stato tutto per la prima squadra, tra conferme – con in testa il capitano Stefano Mereu – e volti nuovi come il bomber Giuseppe Meloni. Assieme ai giocatori sul palco lo staff tecnico guidato dall’allenatore Gian Marco Giandon, oltre al presidente Andrea Pinna e al direttore sportivo Alessandro Piras. Tutti fortemente motivati in vista della stagione 2023/24 ormai alle porte. La serata si è conclusa con il concerto della 90’s Hits Tribute Band e il dj set con Gegè vocalist. Ora spazio al campo. Nel fine settimana il primo impegno ufficiale per i giallorossi, a Sennori, per la Coppa Italia di Promozione. In attesa del campionato, che scatterà il 24 settembre.