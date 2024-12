S.A. 3 settembre 2023 Casette dell´Olio, recuperati 20mila litri ad Alghero Le casette dell´olio sono dislocate in 17 diversi punti della città e dell´agro, più ulteriori 14 punti nei pressi dei maggiori supermercati cittadini



ALGHERO - Arrivate ad Alghero nel mese di ottobre 2022 su iniziativa dell'assessorato all'ambiente, le "Casette" per la raccolta dell’olio alimentare usato stanno funzionando e sono numerosi i cittadini che vi conferiscono oli vegetali. La raccolta differenziata degli oli vegetali esausti è in forte crescita nella città di Alghero, dove solo negli ultimi 6 mesi, sono stati recuperati circa 20.000 chili di olio.



«Il recupero degli oli esausti evita il rischio di contaminazione delle acque che avverrebbe attraverso gli scarichi idrici e alimenta una filiera virtuosa destinata alla produzione di biocarburanti e glicerine per i saponi, la sottrazione di questo rifiuto a pericolose abitudini di dismissione incontrollata è fondamentale» dichiara l'assessore all'Ambiente Andrea Montis.



L’olio esausto vegetale domestico se disperso nell’ambiente è infatti causa di grave inquinamento. E’ importante sapere che l’olio disperso nell’ambiente impedisce alle piante di assumere le sostanze nutritive, impedisce l’ossigenazione della flora e della fauna, può contaminare pozzi di acqua potabile anche molto lontani, può contaminare le risorse nascoste di acque sotterranee. La cittadinanza è invitata a proseguire nell'utilizzo civile e virtuoso delle casette dell'olio, dislocate in 17 diversi punti della città e dell'agro, più ulteriori 14 punti nei pressi dei maggiori supermercati cittadini. La mappa con la localizzazione esatta dei punti è cliccabile sull'applicazione Municipium.