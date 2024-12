Cor 5 settembre 2023 Ryanair presenta la winter di Cagliari Appuntamento in programma per la giornata di giovedì presso la Biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari (Area Partenze, zona check-in, isola A). Sarà presente anche Jason McGuinness, CCO Ryanair



CAGLIARI - Attesa per òa presentazione della nuova stagione winter targata Ryanair dall'aeroporto di Cagliari. Appuntamento in programma per la giornata di giovedì presso la Biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari (Area Partenze, zona check-in, isola A). Presenti Jason McGuinness, CCO Ryanair, Mauro Bolla, Country Manager Ryanair per l'Italia e Ray Kelliher, Director of Route Development Ryanair. Per la Regione Sardegna prevista la partecipazione degli assessori Chessa (Turismo) e Moro (trasporti). Per Sogaer Marino Piga, Amministratore Delegato e David Crognaletti, Chief Commercial Officer.