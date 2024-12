Cor 5 settembre 2023 «Dup in commissione, tutti assenti» I consiglieri comunali di opposizione ad Alghero in pressing sul presidente del Consiglio Lelle Salvatore: seduta in aula dedicato ad illustrare il documento di programmazione



ALGHERO - «Nonostante la presenza dell’opposizione pronta a garantire il numero legale (come acclarato anche dalle firme sul foglio presenze) per via delle croniche assenze in maggioranza, allo sconsolato Presidente Muroni non è rimasto altro che prendere atto dell’assenza di tutta la giunta comunale. Né il Sindaco, né l’Assessore al Bilancio, né alcuno degli assessori ha sentito l’esigenza di rispondere all’invito del presidente Muroni e di presentare questo importante atto programmatorio ai consiglieri comunali. Chiare le responsabilità politiche, chiediamo al Presidente del Consiglio comunale di non rendersi complice di questo continuo svilimento del ruolo consiliare e di garantire ad ogni consigliere comunale di svolgere a pieno il proprio dovere, conoscendo tutti gli atti e avendo il tempo necessario per i dovuti approfondimenti. Riteniamo doveroso, pertanto, che il Presidente Salvatore chieda, a questo punto, al Sindaco e a ciascuno assessore di illustrare in aula il documento di programmazione dedicando la seduta consiliare di giovedì alla presentazione del DUP e dedicando una successiva seduta di consiglio per la discussione e l’approvazione». Lo dichiarano con una nota i consiglieri comunali di opposizione dei gruppi Futuro Comune, Per Alghero, Sinistra in comune e Partito Democratico Alghero.