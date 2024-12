S.A. 6 settembre 2023 Via al corso per tecnico di scena Via ai percorsi di alta specializzazione professionale dedicati al cinema e alle industrie creative per diventare tecnico di scena, promossi dall’Assessorato del Lavoro, l’Aspal e Sardegna Film Commission



CAGLIARI - Al via i percorsi di alta specializzazione professionale dedicati al cinema e alle industrie creative per diventare tecnico di scena, promossi dall’Assessorato del Lavoro, l’Aspal e Sardegna Film Commission. Pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi al corso che inizierà nei prossimi mesi. L’opportunità ha riscosso un grande successo, infatti, a causa del grande numero di richieste, proprio come accaduto per il corso per green manager si è deciso di lasciare spazio a 24 partecipanti anziché 20 come previsto inizialmente dal bando.



Il corso intende formare macchinisti ed elettricisti cine-audiovisivi, figure professionali altamente specializzate, capaci di ideare e realizzare soluzioni tecniche a supporto della regia, dei sistemi di ripresa e di illuminazione, in coerenza con le indicazioni tecnico artistiche e le caratteristiche delle ambientazioni prescelte, mediante la costruzione, l’installazione e la messa in opera di strutture e attrezzature. Professionalità con competenze nei ruoli di caposquadra, carrellista, gruista/crane operator, macchinista di preparazione di scena, addetto al ciak e tecnico luci.



Il percorso formativo è basato su un metodo di apprendimento sul campo/learn by doing. Al fine di testare e incrementare le conoscenze acquisite in fase di formazione, i corsisti, infatti, verranno inseriti all’interno di produzioni cinematografiche, audiovisive, televisive e performative (con il supporto di FSFC e dei suoi partner), secondo i fabbisogni delle produzioni.